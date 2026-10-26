亞股今年來漲勢凌厲 海外股票基金平均報酬47.5%居冠

全球股市今年以來屢創新高，其中亞洲股市表現尤其亮眼，也帶動海外股票基金績效走揚。投信業者統計，今年以來各類海外股票基金中，以亞洲股票型基金平均報酬率47.5%居冠，全球一般股票型基金32.76%排名第二，主動式海外股票ETF則以30.56%位居第三，顯示亞股已成為海外基金績效領頭羊。

觀察全球主要股市表現，亞洲市場同樣名列前茅，其中台股加權指數今年以來大漲61.89%，居全球主要股市之冠，南韓股市上漲36.1%排名第二，日本股市漲幅28.37%居第三，東北亞市場成為今年全球股市最主要的上漲動能。

群益投信海外研究團隊表示，亞洲經濟成長動能持續增強，製造業採購經理人指數（PMI）升至52，創29個月新高，過去12個月工業生產平均年增率達5.6%，加上全球AI需求穩健，持續支撐東北亞科技供應鏈表現。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍指出，近期受到油價上漲、中東局勢不確定性，以及台韓AI類股獲利了結影響，亞太股市進入高檔震盪，後續須觀察第三季企業財報與展望。

不過，AI產業長期成長趨勢未變，企業獲利仍具成長空間，投資布局可持續關注東北亞資訊科技與工業相關產業。法人建議，考量股市短線漲幅已大，投資人不宜過度追高，可透過定期定額或分批進場方式參與亞股長期成長行情。