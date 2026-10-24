美債殖利率跌破5% 避險買盤推升債市、通膨壓力仍存

美國10年期公債殖利率近期大幅回落，10月22日下跌逾17個基點至4.97%，為9月23日以來首度跌破5%，並創2023年3月以來最大單日跌幅。國銀分析，AI相關股票遭拋售，加上中東局勢再度緊張，促使市場避險需求升溫，資金轉向美國公債，帶動殖利率下滑。

不過，近期美債殖利率回落，能否延續仍有待觀察。中東局勢升溫使油價維持高檔，美國9月消費者物價指數（CPI）年增率升至3.7%，通膨壓力仍未消退。儘管聯準會官員表示，目前並不急於在10月27日至28日的會議上升息，但若通膨持續偏高，貨幣政策進一步緊縮的可能性仍存在，將影響美債殖利率後續走勢。

美國10年期公債殖利率在10月份曾升至逾20年高點，近期則因避險情緒升溫而快速回落。不過，國銀指出，支撐這波債市反彈的因素尚不穩固，後續仍須留意中東局勢、油價及通膨變化，以及聯準會的政策訊號，觀察殖利率能否持續下行。