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期貨商論壇／原油期 伺機操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

荷莫茲海峽阿曼灣接連傳出船舶遇襲，布蘭特原油價格攀升至每桶百元之上，但俄烏同意恢復談判，也讓近期漲勢出現變數。牽動國際油價因素反覆，投資人可伺機利用布蘭特原油期貨（BRF）操作。

沙烏地防空部隊攔截攻擊謝巴油田無人機，碎片導致二名外籍人士死亡、二人受傷，設施營運未受影響，但市場擔憂攻擊是否擴大，以及原油裝載與運輸能否維持。中東原油出口雖逐步恢復，轉運耗時與高運費卻持續墊高到岸成本，只要航運安全未見明顯改善，油價仍有供應風險支撐，高昂的運費與轉運成本持續壓縮煉廠利潤，也可能進一步抑制原油採購需求。

當原油到岸成本上升，成品油售價若無法同步反映，煉油廠可能減少採購，或轉向距離較近的供應來源，後續若航運風險降溫，油價支撐也可能進一步減弱。

目前先觀察油價高檔震盪後的回測表現，若前波低檔區守穩，並逐步形成低點墊高，才有利於重新挑戰前高；一旦回測失守且反彈無法收復，修正壓力便可能擴大，百元仍是布蘭特的重要心理關卡，但判斷支撐是否有效，須搭配收盤位置與後續承接力道。

（台新期貨提供）

原油 阿曼 荷莫茲海峽

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