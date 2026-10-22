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台指期夜盤多空拉鋸 47K 關卡成攻防焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台指期夜盤22日以46,270點開高，上半場盤中走勢於平盤附近震盪。截至傍晚9點45分，台指期夜盤報46,286點、漲52點、漲幅0.1%。剛開盤空方率先攻擊，最低一度達46,029點，隨後由黑翻紅上衝至盤中最高46,377點，持續於平盤附近震盪，續拚47K關卡。

近期國際總經環境紛擾不斷，包括中東及俄烏地緣政治風險升溫、美國通膨數據反覆、歐洲政治事件，以及市場對部分AI企業高資本支出與債務壓力的擔憂，帶動投資人風險偏好降溫。美國科技類股近期出現修正，也使台股同步震盪，尤其先前漲幅較大的AI相關族群面臨較明顯獲利了結賣壓。

針對近期盤勢，法人表示，電子股22日開高後再度遭逢賣壓，金融股則逆勢小漲。金融類股指數近期回測20日均線獲得支撐，若電子股持續走弱，金融股仍有表現空間。

不過，若大盤短線持續走跌，金融股恐也難以倖免，須留意修正風險。近期可觀察的強勢指標股包括中信金（2891）、第一金（2892）。傳產方面，水泥、航運等權值股表現相對突出，水泥股可留意台泥（1101）；貨櫃航運股則以近期維持強勢整理的長榮（2603）、陽明海運（2609）、萬海（2615）為觀察指標。

展望後市，法人表示，目前台股趨勢尚未出現明顯轉折，AI相關供應鏈訂單與營收動能仍持續增強。隨著AI伺服器、高速運算、先進製程與先進封裝需求穩定成長，持續看好台股中長期投資機會。長線投資人亦可善用市場波動分批布局，以掌握產業長期成長趨勢所帶來的投資契機。

台指期 夜盤 漲幅

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