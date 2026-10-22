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全民權證─發行者專區／東台 瞄準逾180天

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

東台（4526）近年加速推動雙軸轉型，營運逐步擺脫工具機景氣谷底陰霾。受惠於先進封裝及半導體設備滲透率提升，加上航太與海外市場訂單穩健回溫，在手訂單能見度已延伸至未來數季，產業展望正向。

隨著智慧製造與半導體供應鏈在地化趨勢成形，東台近期股價吸引市場資金高度青睞，呈現價量齊揚的技術面突破格局。法人指出，在營收動能逐步轉強與轉型效益挹注下，東台獲利結構有望顯著優化，後市營運具備想像空間。

權證發行商建議，看好東台後市動能的投資人，除現貨市場外，亦可留意相關認購權證；建議挑選價內外15％內、剩餘天數180天以上的標的，在兼顧流動性與時間價值消耗的同時，靈活參與波段行情。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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