全民權證─發行者專區／萬海 選價內外10%

萬海（2615）隨船公司持續控制艙位供給，加上港口壅塞及巴拿馬運河通行量受限，壓縮有效運力，法人預期，供給端限制可抵銷部分淡季需求下滑壓力，支撐美國線運價維持高檔，有助獲利表現。

法人分析，國際航商持續透過空班調節運力，Drewry統計，10月12日至11月15日主要東西向航線預計取消34個航次，占原定航次5%，近期歐洲線運價續漲，美西及美東線維持高檔盤整。

長榮日前釋出亞洲近洋線進入傳統旺季等第4季正向展望看法，法人看好運價上漲有助萬海本業獲利改善，第3季財報可望續創佳績。

權證發行商建議，投資人可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（統一證券提供）

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