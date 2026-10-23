全民權證─發行者專區／台光電 兩檔鍍金

台光電（2383）9月營收215.32億元，月增6.8%，年增168.8%；前九月營收1,412.2億元，年成長103.6%。

法人指出，受惠AI伺服器與Switch需求動能強勁，第3季M7以上CCL持續漲價約10%以上，且隨Vera Rubin於第3季開始量產，帶動台光電M9營收貢獻將由上半年的低個位數百分比提升至下半年的中至高個位數百分比，整體產品組合優化。第4季隨觀音廠新增30萬張月產能（高速CCL/BT CCL），且M7以上CCL受高階銅箔加工費上漲，預期將持續調漲M9營收貢獻，營收可望續創新高。

權證發行商建議，看好台光電後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（元大證券提供、記者高瑜君整理）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。