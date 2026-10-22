台泥、長榮 押逾四個月

台股昨（22）日由紅翻黑，終場下跌846點，收在單日最低點46,041點。發行券商指出，科技股持續淪為資金調節對象，看好傳產相關股族群後市表現的投資人可以留意台泥（1101）、長榮相關權證的布局機會。

台泥9月營收143.2億元，月成長5.9%，年成長7.6%，法人指出，主要受惠土耳其水泥價量齊揚營收年增5.6億元，及葡萄牙售價上升年增1億元，第3季整體表現優於預期，歐非水泥及電廠旺季；第4季為電廠淡季，但進入水泥趕工旺季、中國水泥價格因成本上升而上漲，預估可以持平表現。

法人說明，歐洲受惠老屋翻新推升需求、土耳其需求穩定且逐步發展外銷市場，且近期宣布併購烏克蘭第二大水泥廠，該廠財務體質佳、併購效益可期，持續看好台泥於歐洲市場布局將帶動獲利重返成長，彌補因房地產低迷而下滑的亞洲水泥事業。

長榮9月營收497.1億元，月成長1.4%，年成長63.7%，法人指出，中國十一長假後市場需求仍強勁，預估將可持續至春節前，預估第4季的SCFI指數將呈現高檔震盪格局，2026年均價將優於2025年表現。

2027年貨櫃雖然新下水船舶較多，預估供給成長率將達到8~10%區間，不過仍須視地緣政治干壤航線，造成航程拉長；老舊貨櫃船舶比率達10~15%，部分老舊船舶淘汰，將降低整體供給量；氣候影響，如巴拿馬運河水位降低影響船舶通行數，及颱風颶風等因素，降低碼頭營運周轉率等等而定。

權證發行商建議，看好台泥、長榮可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。