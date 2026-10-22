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GIS、信昌電 四檔有戲

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

全球科技終端加速升級，具備轉型題材與利基市場優勢的零組件廠商重獲買盤青睞。觸控光學整合廠GIS-KY（6456）、利基型被動元件廠信昌電近期在基本面回溫與高階應用放量下，產業後市展望明朗，股價同步吸引資金進駐，展現築底回升之姿。

GIS-KY近年積極擺脫傳統消費性電子觸控模組的紅海市場，將核心研發轉向超聲波指紋辨識、車載曲面貼合及AR/VR光學模組整合。隨著車用智慧座艙與大尺寸多聯屏滲透率攀升，加上海外生產基地產能逐步開出，GIS-KY高毛利產品比重顯著增加，營運體質迎來正向轉折。反映在盤面上，GIS-KY近日成交量能明顯放大，技術面突破中期均線糾結區，短線多頭氣勢強勁。

信昌電則專注於大尺寸、高耐壓MLCC與晶片電阻，並精準卡位AI伺服器高瓦數電源模組、工業控制與車載充電應用。隨著AI資料中心運算功耗激增，高壓利基型被動元件需求水漲船高，帶動信昌電產品組合持續優化，獲利結構更形扎實。

股價表現上，信昌電股價展現穩健放量墊高的波段攻勢，KD黃金交叉向向，法人籌碼亦有逐步回補跡象，後市行情備受期待。法人指出，看好GIS-KY光學與車載轉型效益，或是信昌電搭上AI電源升級商機的投資人，若想擴大投資效益或降低現貨資金門檻，不妨善用認購權證進行槓桿布局。

權證發行商表示，在挑選策略上，建議優先選擇價外20％至價內10%、有效天期120天以上的相關權證介入，能有效降低時間價值耗損的壓力，是掌握個股多頭攻勢的靈活投資工具。

信昌電 GIS-KY 觸控

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