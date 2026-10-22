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台指期 底部支撐墊高

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

股期雙市昨（22）日同步收跌，現貨指數跌846點，收46,041點；台指期則跌741點至46,272點，正價差達230.57點。期貨商表示，短期須觀察市場能否逐步消化賣壓，築底止穩，待盤勢整理完成後才有望重啟漲勢。

台指期昨日開高走低，早盤一度上漲逾300點，但隨著賣壓陸續出籠，指數一路走低，終場下跌741點，單日震幅逾千點。技術面來看，法人認為，指數雖小幅跌破季線，但尚未跌破20日低點；且從均線扣抵值觀察，季線可望持續上揚，底部支撐逐步墊高，後續須觀察指數能否儘速站回季線。

籌碼面部分，三大法人在集中市場賣超1,001.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少142口至436口，其中外資淨空單增加1,225口至87,297口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加501口至10,007口。

根據永豐期貨研調，選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在53,000點，賣權最大OI落在38,000點 ; 10月W4買權最大OI落在53,500點，賣權最大OI落在45,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.63上升至0.66。VIX指數上升1.91至30.31。外資台指期買權淨金額-0.81億元；賣權淨金額1.37億元。

綜合台新、永豐期貨表示，SpaceX財報優於預期，加上美超微上修營收展望，帶動美股22日收紅。晶片與伺服器類股表現相對強勢，輝達新產品及產能布局相關消息也為市場提供支撐。

台股族群方面，光通訊指標股遭遇賣壓，聯亞、上詮、華星光單日跌幅均接近8%至10%，成為盤面重災區。前一交易日爆量上漲8.28%的南亞，昨日也重挫6.08%，顯示回補買盤未能延續。相較之下，金融股相對抗跌，股價大多在平盤附近震盪；台光電則逆勢站上5,070元，與南亞在PCB材料族群中的股價表現再度分歧。後續可觀察光通訊族群經過這波急跌後能否止穩，以及金融股的抗跌表現與台光電的逆勢走勢能否延續。

台指期 指數 未平倉

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