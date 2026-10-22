期貨商論壇／友達期 題材簇擁

友達（2409）以顯示科技為核心，近年持續推動事業轉型，逐步由面板製造走向解決方案與價值創造。面對AI產業發展，友達積極延伸既有顯示器製程與模組整合能力，可伺機布局友達期。

友達近年積極布局Micro LED、共同封裝光學（CPO）、玻璃核心基板先進封裝、AR眼鏡及低軌衛星通訊天線等新興領域，藉由集團資源整合，尋求中長期成長動能。

其中，Micro LED已應用於智慧手表，並積極拓展車用顯示器及IT應用；CPO光通訊方面，公司已開始送樣並進行客戶驗證，主打低功耗發光元件與模組整合；玻璃核心基板方面，友達與康寧合作展示相關技術，運用玻璃鑽孔、金屬加工及線路製作能力切入加工環節。此外，已與客戶展開低軌衛星天線商業合作，半導體封裝則進入規格討論階段，顯示公司正逐步擴大半導體與高速傳輸相關布局。

展望後市，友達新成長機會主要來自車用Micro LED、AI資料中心光通訊及先進封裝等領域。法人預期，Micro LED光通訊與玻璃核心基板技術約需二至三年成熟，相關效益仍有待客戶驗證及量產進度確認；低軌衛星天線則已進入商業合作階段，後續發展值得追蹤。（兆豐期貨提供）