快訊

強颱薔琵逼近…估傍晚本島全納陸警範圍 周六凌晨離台灣最近不排除登陸

獨／四公股金控推「投信四合一 」 三種換股比例搶先曝光

竹北街頭「猛攻鄭朝方」文宣署名吳子嘉 檢調今搜索吳辦公室、住處

聽新聞
0:00 / 0:00

11月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北22日電

台北股市今天下跌846.34點，收46041.43點。11月電子期收2878點，下跌67.55點，正價差11.53點；11月金融期收3751點，上漲41點，正價差8.18點。

11月電子期以2878點作收，下跌67.55點，成交119口。

電子現貨以2866.47點作收，下跌61.72點；11月電子期貨與現貨相較，正價差11.53點。

11月金融期以3751點作收，上漲41點，成交242口。12月金融期以3762.8點作收，上漲50.4點，成交2口。

金融現貨以3742.82點作收，上漲23.15點；11月金融期貨與現貨相較，正價差8.18點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 股市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台指期 法人空單減少

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

台指期 外資樂觀操作

中東緊張暫降溫 台指期夜盤再衝一波

相關新聞

目標價喊高卻狂倒貨？專家曝中長線最大盲點：當下跟未來是兩回事

「你倒是買呀！」最近常逛 ptt 的網友們對這句話一定不陌生，這是因為最近台股裡的好公司公布的營運成績都很好，外資也一直調高目標價格，可是卻反手在股市裡大賣這些好公司的股票，而且是幾乎是賺越多錢的公司，被外資殺股票的越多。 例如剛公布第三季財報很棒的台積電，近10天就被外資賣超了13.6萬張的股票。 難怪網友們總會覺得：個股報告都寫得這麼好，「你倒是買呀！」，既然不買，你這個外資券商出示給大家看的目標價報告，根本就應該要「反」著看： 你說看好行情，散戶反而應該要賣出股票；你說看壞行情，散戶就要積極進場。 究竟散戶這樣「反」著看外資報告對不對？外資發表的目標價又有什麼真正的涵義呢？

聯發科驚見島狀反轉！陳嘉偉示警「逃命時間已過」…台股沒救了恐崩22500點

分析師陳嘉偉示警台股反彈逃命機會已過，聯發科形成島狀反轉並跌破半年線，台股恐下探年線甚至22500點。

外資又揮大刀！三大法人賣超1,001億元 台股重挫846點失守季線

美股昨夜收高，但中東緊張情勢升溫，美股期指22日轉弱，加上日韓股市分別重挫逾4%、2%，台股又面臨光復節連假及強颱薔琵等不確定因素，賣壓明顯升溫。集中市場指數開高走低，終場大跌846.34點，收在46,041.43點，失守季線，成交值擴大至8,792.3億元。三大法人再現逾千億賣超、大賣1,001.6億元。

外資狂砍台股3025億！歷史數據揭120天後平均漲幅 00935追蹤指數達40.36％

外資單日賣超台股創新高達3025.55億元，野村統計顯示，120個交易日後00935追蹤指數平均報酬40.36%，高於加權指數。

AI泡沫要破了？美財長貝森特稱「看不出系統性問題」 投資人憂重演2000年

台中銀前董座王貴鋒涉掏空近11億元案審理中，庭上曝光VIP曾搭勞斯萊斯接送並稱滿意，豪車支出合理性引發討論。

台股開高走低收最低、下挫846點跌破季線 台積電收低35元

台股22日收盤下跌846.34點、跌幅1.81%，終場以46,041.43點作收，成交量8,792億元；台積電（2330）收盤價2,385，下跌35元，跌幅1.45%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。