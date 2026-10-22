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11月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌846.34點，收46041.43點。11月電子期收2878點，下跌67.55點，正價差11.53點；11月金融期收3751點，上漲41點，正價差8.18點。
11月電子期以2878點作收，下跌67.55點，成交119口。
電子現貨以2866.47點作收，下跌61.72點；11月電子期貨與現貨相較，正價差11.53點。
11月金融期以3751點作收，上漲41點，成交242口。12月金融期以3762.8點作收，上漲50.4點，成交2口。
金融現貨以3742.82點作收，上漲23.15點；11月金融期貨與現貨相較，正價差8.18點。實際收盤價以期交所公告為準。
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