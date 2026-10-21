中東緊張暫降溫 台指期夜盤再衝一波

台指期夜盤21日開盤時，在美股電子盤漲跌不一的走勢中，以46,991點、下跌22點開出後，隨搶短買盤進場，指數一路上衝至47,350點、上漲337點，雖隨後受短多下車牽制，但在道瓊等電子盤漲勢擴大帶動下，指數多在47,250點附近遊走，截至晚間約21點，指數來到約47,282點、上漲269點。

21日美股電子盤焦點，在於市場傳出美國向中東增派第三艘航母、以及約1萬名士兵，伊朗外長則警告新一輪戰爭可能爆發中，又傳出美國總統川普反對在11月3日美國期中選舉前重新展開軍事行動，白宮發言管道也強調「在美國期中選舉前，不會對伊朗發動任何攻擊」，加上輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC柏林大會上發表主題演講，展示在AI基礎設施、智能體、開放模型、工業機器人和自動駕駛等領域的最新布局中，美股電子盤漲勢同步擴大，也激勵台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,445元、上漲14元附近遊走，電子期上漲0.38%，半導體期上漲0.76%，中型100期貨指數上漲0.24%。

市場專家建議，就技術面來說，21日台股展現強勁多頭氣勢，高點一度突破47K來到47,254點，完全回補19日空方缺口，終場成功站上5日均線，使技術面已扭轉短線下跌格局，未來二至三個交易日若能持續站穩5日均線，隨著5日均線轉為翻揚，可望進一步強化反彈結構；不過，後續若要挑戰上檔月線壓力以及10月15日大量黑K高點48,382點，成交量能仍須持續增溫，若能放大至1兆元以上，將更有利於多方延續上攻動能。