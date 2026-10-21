全民權證／弘塑 瞄準逾150天

弘塑（3131）第3季受惠於CoWoS等機台認列成長及強勁拉貨需求，營收22.21億元，法人維持「買進」投資建議，目標價2,500元，相關權證可伺機操作。

法人認為，弘塑設備出貨能見度可望延伸至2028年。隨著晶圓廠、封測廠及記憶體客戶對先進封裝設備需求迫切，交期已拉長至10至12個月。不過，受短期人力供應及廠房籌備進度限制，預估今年出機量維持在220至240台。展望後市，2027年設備出貨量預估年增50%，2028年有望再成長50%，後市可期。

權證發行商建議，看好弘塑後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過150天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

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