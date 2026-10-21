全民權證／京元電 兩檔火熱

京元電子（2449）宣布與輝達簽訂預付款協議，計畫於當地建置產能，將購買現成的廠房，最快於明年第4季開始量產，第一階段規模為100台測試機台，市場正向看待此次美國布局。

市場看好京元電子第4季營運將持續走強，主要因Vera Rubin開始放量，全季出貨達100萬顆，MTK TPU也將於本季開始出貨，帶動單季營收季成長15~16%，此外，由於營收規模放大，預計毛利率也將站上40%大關；展望2027年，營收由年成長30%上修至40%，受惠VR放量且MTK TPU及創意CPU預估都有倍數成長，另台積電CP外包也將持續增加。

權證券商建議，看好京元電子後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）

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