全民權證／南亞 挑價內外15%

南亞（1303）前三季獲利超標，法人看好電子材料漲價及產品組合優化，支撐本業中長期動能，加上南亞科、台塑化挹注業外收益，有利股息發放及獲利結構轉型，帶動評價提升。

法人指出，南亞第3季電子材料營收達555億元，其中，銅箔基板占比達31%、印刷電路板29%、銅箔及環氧樹脂Epoxy各11%、玻纖7%。獲利結構來看，玻纖營益率上揚至逾40%，銅箔基板季增10個百分點至30%，並高於印刷電路板的26%，銅箔、環氧樹脂各為15%、10%。

展望2027年，法人預期，電子材料仍是南亞主要成長動能，營收占比達60%以上，單季營益率有機會接近40%。

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