0050、50正2 權證選長天期

台股昨（21）日反彈，市場關注大盤能否延續回升走勢，投資人可透過市值型ETF掌握行情。元大台灣50（0050）追蹤台灣大型權值股表現，元大台灣50正2則提供加倍參與指數漲幅的機會，相關權證也可伺機布局。

美國聯準會升息並不必然終結股票多頭行情，關鍵在於升息的速度及幅度。歷史經驗顯示，自1982年以來，標普500指數在聯準會升息後12個月平均上漲近15%；相較之下，快速且持續的升息周期較容易伴隨經濟衰退。

此外，美國超大規模雲端服務商預估2027年資本支出將達9,000億至1.1兆美元，較2026年成長20%至40%，AI相關投資可望持續成為經濟成長的重要動能至2027年。不過，融資成本上升、AI監管及電力供應不足，仍是後續需要留意的主要風險。

AI熱潮推升全球科技股連番走高，但面對台灣、日本及韓國股市累積可觀漲幅，企業獲利成長能否支撐當前評價，也成為判斷布局時機的重要關鍵。

台股基本面穩健，經濟呈現高速成長、上市櫃企業獲利持續上修，長線多方趨勢不變。惟短線受到美國通膨數據等非基本面因素影響，加上台股大盤來到高檔，震盪幅度加劇。高息族群挾相對親民評價，於資金高度集中AI的盤勢中，可望扮演防禦與資金停泊的避風港。

權證發行商建議，看好0050、00631L後市具操作空間的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。