智邦、昇達科 權證四檔拉風

上市櫃公司公布9月營收後，法人也積極從中「尋寶」，其中，受惠800G高速交換器在9月出貨持續放量的智邦（2345）、昇達科等個股受關注，權證券商建議，可利用認購權證參與個股走勢。

法人機構表示，隨消費性電子與企業級網路對高頻寬、低延遲的需求激增，WiFi 7終端設備在9月迎來強勁成長；各大網通廠積極推出具備多重鏈結模式（MLO）的路由器與網卡，帶動整體供應鏈的加速換機潮。

其中，因應大型資料中心與生成式AI運算規模擴大，800G高速交換器在9月出貨量持續放量；受惠於雲端服務供應商（CSP）對高傳輸速率與頻寬升級的迫切需求，相關光收發模組及交換器代工廠訂單能見度高。

分析師表示，智邦9月營收表現優於預期，累計前九月營收年增62.5%；上半年EPS為34.7元、年增90.9%。智邦因美系客戶用於資料中心的AI運算加速卡與企業用高階網路交換器產品需求強勁，美系客戶800G網路交換器提前於上半年加速拉貨，法人上調今年整體營收預估至4,177.1億元、年增68.2%，毛利率下半年受零組件漲價影響與產品組合變化影響，預估為18.8%，稅後純益預估為476億元、年增80.7%，EPS達85.1元，寫歷史新高。

分析師指出，昇達科9月營收符合預期，月減9.2%、年增52.4%，累計前九月營收年增70.9%；前三季營運成長主要受惠於全球低軌衛星建置需求持續放量，帶動高頻通訊元件出貨強勁，市場預估今年EPS為18.5元。

若看好智邦、昇達科後市表現，可挑選價內外10%以內，有效天期四個月以上的認購權證介入。