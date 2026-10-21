期貨商論壇／匯率期 靈活布局

新台幣20日重貶，創2025年4月以來收盤新低。美元指數當日下跌0.26%，韓元、新加坡幣、日圓等亞洲貨幣多數走升，新台幣卻逆勢貶值0.53%，成為表現最弱的亞幣。從9月底的31.852元起算，新台幣至10月19日已累計貶值1.83%，貶幅居主要亞幣之首，匯市上周更有兩天成交量改寫歷史紀錄。

這波貶勢主因不在美元，而在外資提款。市場對AI資本支出、融資成本與信用風險的疑慮升溫，近期累計賣超金額逾8,000億元。

央行動向同樣值得關注。央行20日盤中罕見出面喊話，表示將適時調節以維持動態穩定，但與7月要求出口商賣匯的做法不同，這次主要透過自身釋出美元，讓匯率有序升貶。匯銀解讀，央行意在避免短線劇烈波動，而非扭轉趨勢。

展望後市，新台幣昨（21）日早盤一度貶破32.7元，不過隨台股大漲，貶勢明顯收斂，顯示只要股市止穩，匯價壓力就有機會緩解。匯銀認為，關鍵仍在外資何時停止賣超，若美國科技股止跌、AI疑慮降溫，外資匯出壓力可望減輕。

聯準會將於10月27、28日召開會議，若釋出偏鷹訊號，美元利差優勢恐再擴大。有外幣資產配置或避險需求的投資人，可以持續留意外資動向與央行調節力道，並可善用匯率期貨等工具管理匯率風險。（永豐期貨提供）

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