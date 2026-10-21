期貨商論壇／美元期 盯Fed動向

美元近期漲跌反覆，市場焦點逐漸轉向月底聯準會利率決策，目前預期本次維持利率不變，但暫停升息不代表緊縮壓力已經解除。美元後續能否走強，關鍵在於聯準會對通膨的判斷。

若會後維持緊縮立場，美元仍有利率因素支撐，若政策語氣轉趨審慎，市場對後續升息的預期可能降溫。在此背景下，貨幣政策轉向寬鬆的空間仍受物價壓力制約。接下來若消費與就業維持韌性，通膨降溫又不夠明確，聯準會便有理由維持較高利率，支撐美元資產的持有需求。不過，若高利率已反映在匯價，美元要再走高，仍需更強的經濟表現或更明確的政策訊號。

技術面以美元指數為觀察標的，後續若回檔後逐步墊高，並突破前波反彈高點，才有利形成較明確的續強走勢；若反彈無法延伸，之後再跌破前波低檔區，則可能擴大回落幅度。整體而言，美元仍有高利率環境支撐，但進一步上攻需新政策或數據催化，聯準會會後語氣，將是判斷後續方向的重要依據。

投資人若持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

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