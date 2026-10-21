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台指期 外資樂觀操作

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

股匯雙市昨（21）日同步反彈，集中市場加權指數上漲594點收46,887點，台指期則上漲307點收46,648點，出現逆價差239.77點，但外資淨空單再減3,676口至86,072口，在現貨市場則轉為買超9.6億元，顯示外資在期現貨略為樂觀。

集中市場加權指數昨日開高後一度站上47,000點，隨後震盪收斂漲幅，主要權值尚未全面同步轉強，整體呈現多個族群共同反彈、部分權值表現落後的結構，指數盤中衝高後也未能維持高位，終場加權指數收在46,887點，上漲594點。

台指期昨跳空開高將近900點，不過逢高賣壓陸續出籠，47,000點整數關卡得而復失，終場指數以黑K棒作收。台新期貨認為，目前指數守住重要支撐季線，以扣抵值來看，季線將持續向上走升，可望帶來支撐力道，短線季線為重要多空分水線，在跌破前仍為偏多架構。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,081口至578口，其中外資淨空單減少3,676口至86,072口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,051口至9,506口。

其中，外資現貨買超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為一千餘口，買權賣權OI增量相當。周選方面，買權OI增量大於賣權，目前選擇權空方略為表態。

群益期貨表示，外資期現貨略為樂觀，自營商選擇權保守看待，月、周選保守，整體籌碼面呈現保守。以技術面來看，台股重回大區間之中，目前在季線不被放量跌破下，短線拉回仍可以樂觀看待。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在47,000點，賣權最大OI落在46,000點，10月第四周周三結算買權最大OI落在53,500點，賣權最大OI落在45,000點；外資台指期買權淨金額-0.66億元、賣權淨金額1.25億元。

台指期 外資 逆價差

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