聽新聞
0:00 / 0:00
10月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲594.84點，收46887.77點。10月電子期收2912.45點，上漲21.85點，逆價差15.74點；10月金融期收3703點，上漲74.8點，逆價差16.67點。
10月電子期以2912.45點作收，上漲21.85點，成交48口。11月電子期以2945.55點作收，上漲30.6點，成交76口。
電子現貨以2928.19點作收，上漲31.25點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差15.74點。
10月金融期以3703點作收，上漲74.8點，成交62口。11月金融期以3710點作收，上漲64.2點，成交121口。
金融現貨以3719.67點作收，上漲92.35點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差16.67點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。