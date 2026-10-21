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10月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北21日電

台北股市今天上漲594.84點，收46887.77點。10月電子期收2912.45點，上漲21.85點，逆價差15.74點；10月金融期收3703點，上漲74.8點，逆價差16.67點。

10月電子期以2912.45點作收，上漲21.85點，成交48口。11月電子期以2945.55點作收，上漲30.6點，成交76口。

電子現貨以2928.19點作收，上漲31.25點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差15.74點。

10月金融期以3703點作收，上漲74.8點，成交62口。11月金融期以3710點作收，上漲64.2點，成交121口。

金融現貨以3719.67點作收，上漲92.35點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差16.67點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 逆價差

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10月電子期、金融期齊跌

10月台股期指跌505點

台指期 外資減碼空單

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