全民權證／雙鴻 挑價內外15%

雙鴻（3324）第2季每股純益（EPS）為10.41元；9月營收28.84億元，年增23.23%，比8月下滑8.2%，為連續第2個月滑落；累計前九月營收270.39億元，年增72.39%。第3季營收則為97.9億元，季增12.5%、年增64.3%。

法人預估雙鴻第3季表現符合市場預期，單季毛利率為30%，每股純益成長至14.1元。2026年營運方面，由於第2季毛利率低於預期為一次性因素，氣冷及水冷兩塊業務樂觀，水冷擴張趨勢明確，因此，市場預估全年每股純益上看55.7元，2027年在市場對毛利率維持正向看法下，每股純益可望進一步成長為90.3元。

權證發行商建議，看好雙鴻後市股價的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期200天以上的商品介入。（統一證券提供）

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