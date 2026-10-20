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世芯績優 權證瞄準逾180天

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

世芯-KY（3661） 9月營收99.8億元創新高，主要受惠CSP客戶三代晶片開始放量出貨；第3季營收261.88億元，季增240.6%，年增成長298.6%，略遜於法人預估目標，主要是7至8月CSP客戶三代晶片放量時間點較預期晚所致。

展望2027年，客戶需求持續擴張，積極爭取晶圓代工產能，先前法人預估三代晶片營收年成長40~50%，已上修到年增50%以上。四代晶片方面，法說會提到2奈米案件將在今年第4季TAPE OUT，在只有一家後段設計服務供應商情況下，世芯-KY扮演整合晶片的角色，以提供的服務來看，報價及服務具有高度競爭力，其餘美系客戶難以爭奪。

北美CSP客戶四代晶片目前依舊是世芯-KY獨家供應。且2奈米產品初步來看，將有四個運算晶粒（COMPUTE DIE），單顆晶片將為前代的一倍以上，而世芯所負責的項目包括整合及連結。

產品目前預定在2027年第4季量產，該產品推出後，世芯-KY的營收將從現在平均月營收100億元跳升至180~200億元。

世芯-KY今明年進入營運爆發期，且已經證明其為北美CSP客戶唯一後段設計服務供應商的角色，產品世代貢獻程度延續，法人預估至2029年將持續成長。

看好世芯-KY後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期180天以上的認購權證介入。

世芯 晶片 奈米

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