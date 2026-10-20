聽新聞
0:00 / 0:00

金像電、緯創 權證四檔放電

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

輝達GTC Berlin 2026昨（20）日登場，董事長黃仁勳對AI看法的演講成為焦點，市場看好將再次掀起金像電（2368）、緯創等AI供應鏈的投資熱潮；權證券商建議，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

金像電方面，市場法人預期，2027年谷歌TPU v8晶片出貨量將年增126%、至910萬顆，兩版本PCB預計今年第3~4季陸續放量，新一代v8t、v8i PCB板層數約34~40L，CCL材料升級至M8+、HVLP4銅箔，較前一代產值增加70~80%，預期市占率可達15~20%，加上MSFT、Meta、1.6T交換機新品訂單持續流入，市場估金像電第3、4季每股純益（EPS）分達13元、13.8元。

此外，下世代亞馬遜Trainium 4 PCB升規至HDI使產值倍數躍增，金像電良率領先同業。法人預期，下一代AWS T4 AI伺服器晶片PCB規格將由T3的26L多層板升規，34L層板將於明年第3季放量；CCL材料將提升至M9搭配二代玻纖布，相同面積PCB產值可望提升兩倍以上，若以80%良率計算，毛利率達50%以上，金像電今年EPS將上看41.5元。

緯創方面，法人預期，第3季GB300 AI伺服器出貨量將季增近40%，優於預期，主因客戶Dell強勁需求，由主要客戶xAI與CoreWeave帶動；儘管9月出貨月減，但受惠於部分新專案啟動，及Dell、Lenovo與HPE的VR平台開始出貨，預估第4季AI伺服器出貨量仍可季增5~10%。

2026年GB／VR AI伺服器出貨量將提升，加上緯穎T3 ASIC AI伺服器營收貢獻持續提高，看好第4季營收季增10%，法人上修緯創今年EPS預估至19.9元。

看好金像電、緯創後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證靈活操作。

緯創 金像電 黃仁勳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI 高階應用動能強勁 法人調升臻鼎獲利預估值及目標值

富世達唱旺 押長天期

主動式ETF 四檔蓄電

TPCA Show 2026登場！AI帶旺PCB產值上看1.13兆 009828搶攻台日韓供應鏈

相關新聞

台指期 法人空單減少

台股昨（20）日續跌529點收46,292點，台指期則下跌385點收46,384點，正價差91.07點，且外資淨空單減少1,397口至89,748口。期貨商表示，目前指數回測重要支撐季線，以扣抵值來看，季線將持續向上走升，可望帶來支撐力道，短線季線為重要多空分水嶺。

期貨商論壇／原油期 留意風險

國際油價上周急漲後出現獲利了結賣壓。布蘭特原油19日盤中一度下跌逾3美元，終場收在每桶109.5美元，小跌0.3%，目前供給端多空消息同時湧現，讓油價在高檔劇烈震盪。

期貨商論壇／緯穎期 擁抱題材

雲端資料中心伺服器大廠緯穎（6669）上半年營收與稅後淨利均創同期新高，營運規模持續擴張；9月營收月增19.6%、年增100%，前九月營收年增50.3%，反應AI伺服器以及雲端基礎設施需求仍具韌性。

臻鼎、南電 權證認購發光

NVIDIA GTC Berlin 2026昨（20）日起至22日在德國柏林舉辦，聚焦歐洲AI應用、實體AI及城市級數位孿生技術。執行長黃仁勳發言能否提振AI類股氣勢，以及企業投入AI的資本支出能否產生相對應的獲利等議題備受關注。

金像電、緯創 權證四檔放電

輝達GTC Berlin 2026昨（20）日登場，董事長黃仁勳對AI看法的演講成為焦點，市場看好將再次掀起金像電（2368）、緯創等AI供應鏈的投資熱潮；權證券商建議，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

世芯績優 權證瞄準逾180天

世芯-KY（3661） 9月營收99.8億元創新高，主要受惠CSP客戶三代晶片開始放量出貨；第3季營收261.88億元，季增240.6%，年增成長298.6%，略遜於法人預估目標，主要是7至8月CSP客戶三代晶片放量時間點較預期晚所致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。