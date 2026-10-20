金像電、緯創 權證四檔放電

輝達GTC Berlin 2026昨（20）日登場，董事長黃仁勳對AI看法的演講成為焦點，市場看好將再次掀起金像電（2368）、緯創等AI供應鏈的投資熱潮；權證券商建議，可利用券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

金像電方面，市場法人預期，2027年谷歌TPU v8晶片出貨量將年增126%、至910萬顆，兩版本PCB預計今年第3~4季陸續放量，新一代v8t、v8i PCB板層數約34~40L，CCL材料升級至M8+、HVLP4銅箔，較前一代產值增加70~80%，預期市占率可達15~20%，加上MSFT、Meta、1.6T交換機新品訂單持續流入，市場估金像電第3、4季每股純益（EPS）分達13元、13.8元。

此外，下世代亞馬遜Trainium 4 PCB升規至HDI使產值倍數躍增，金像電良率領先同業。法人預期，下一代AWS T4 AI伺服器晶片PCB規格將由T3的26L多層板升規，34L層板將於明年第3季放量；CCL材料將提升至M9搭配二代玻纖布，相同面積PCB產值可望提升兩倍以上，若以80%良率計算，毛利率達50%以上，金像電今年EPS將上看41.5元。

緯創方面，法人預期，第3季GB300 AI伺服器出貨量將季增近40%，優於預期，主因客戶Dell強勁需求，由主要客戶xAI與CoreWeave帶動；儘管9月出貨月減，但受惠於部分新專案啟動，及Dell、Lenovo與HPE的VR平台開始出貨，預估第4季AI伺服器出貨量仍可季增5~10%。

2026年GB／VR AI伺服器出貨量將提升，加上緯穎T3 ASIC AI伺服器營收貢獻持續提高，看好第4季營收季增10%，法人上修緯創今年EPS預估至19.9元。

看好金像電、緯創後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的權證靈活操作。