臻鼎、南電 權證認購發光

今日主題 NVIDIA GTC Berlin 2026昨（20）日起至22日在德國柏林舉辦，聚焦歐洲AI應用、實體AI及城市級數位孿生技術。執行長黃仁勳發言能否提振AI類股氣勢，以及企業投入AI的資本支出能否產生相對應的獲利等議題備受關注。NVIDIA GTC概念股相關權證可伺機布局。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在「NVIDIA GTC Berlin 2026」發表演說，市場關注AI概念股能否再起風雲，包括臻鼎-KY（4958）、南電等「NVIDIA GTC概念股」具題材性；權證發行商表示，可挑偏價外且長天期的相關認購權證操作。

臻鼎-KY持續加碼擴產中高階HDI，法人表示，2027年成長重心偏向高階HDI伺服器，2030年前新廠將增加至31座，總廠房數達59座，目前已開工廠房22座，其中七座已開始裝機，2027年開始試產。

南電則在載板漲價效應使營收進度優於預期下，第3季AI應用占比達26%，目前光模塊營收進度維持2027倍增不變；AI伺服器預估在輝達VR computingtray市占目標達20%以上，也將切入AWS T4、Google V9主板，今、明年AI應用占比上修至25%、42%。新廠產能下半年已陸續開出，在新廠貢獻加上高階HDI放量及產品組合改善下，將帶動營收與獲利提升。

南電受惠AI伺服器、HPC及高速網通需求升溫，第3季合併營收163.78億元，季增20.65%、年增49.34%，為15季新高；9月營收55.86億元，月增4.36%、年增57.82%，創45個月新高。隨AI晶片、ASIC、CPU及高速交換器規格持續升級，高階ABF與BT載板需求同步增加，AI應用業績占比已超過五成，產品組合持續往高階應用移動，第3季營運動能維持強勁。

南電中長期成長重點仍在高階載板擴產，已通過新增468億元投資案，規劃興建大尺寸、高層數高階載板智慧工廠，因應AI及高效能運算對載板尺寸、層數與規格持續提高的需求；既有錦興、樹林與昆山廠亦同步進行產線去瓶頸及先進製程擴充，未來新產能建置進度與載板報價走勢為觀察重點。

若看好臻鼎-KY與南電後市股價表現，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的認購權證靈活操作，擴大獲利空間。