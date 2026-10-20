全民權證／兆聯 選逾四個月

兆聯實業（6944）上半年稅後純益16.5億元，年增76.9%；每股純益（EPS）為16.5元，年增62.7%。近年AI風潮驅動科技業大舉擴廠，相關設備需求攀升，後市可期。

公司在手工程訂單增加並陸續開始貢獻營收，隨海外工程進度加速及效率提升，獲利率與本土相當，加上今年新接記憶體大廠專案獲利率優於平均；在手訂單約380億元，預期將於1.5~2年內陸續消化挹注營收。除多家記憶體公司今明兩年建廠量增外，還有主要客戶資本支出持續增加，為兆聯帶來商機，營運可望水漲船高。

權證發行商建議，看好兆聯實業股價表現投資人，建議利用價內外15%以內、距到期日四個月以上商品介入。

（台新證券提供）

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