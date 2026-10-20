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全民權證／台塑化 二檔有戲

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

台塑化（6505）因為美伊談判陷入膠著，難以擺脫僵局狀態，且沙烏地與葉門胡塞組織戰火擴大，中東局勢仍處於不穩定狀態，油價延續高檔整理，而原油供應目前乃持穩，且歐洲積極建立柴油庫存，以滿足冬季取暖需求，有利柴油價格強勢。

法人表示，第4季汽油消費進入淡季，但煉油廠歲修較為密集，加上全球汽油庫存偏低、中國大陸限制成品油出口，汽油價差可望優於預期。第4季煉油開工率由第3季的91%降至約75%，法人認為台塑化第4季營益率可能季減反映歲修干擾與稼動率下滑，但獲利仍將遠優於去年同期。

權證發行商建議，看好台塑化後市股價表現的投資人，建議利用價外15%以內、可操作天期300天以上的商品介入。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

台塑化 葉門 中東

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