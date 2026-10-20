聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／緯穎期 擁抱題材
雲端資料中心伺服器大廠緯穎（6669）上半年營收與稅後淨利均創同期新高，營運規模持續擴張；9月營收月增19.6%、年增100%，前九月營收年增50.3%，反應AI伺服器以及雲端基礎設施需求仍具韌性。
展望後續，緯穎於2026 OCP全球高峰會展示新世代機櫃級AI平台、先進液冷技術及共同封裝光學解決方案，凸顯其由伺服器系統整合延伸至運算、散熱、供電與互連的布局。
隨著大型雲端服務供應商持續擴充AI資料中心，相關平台的出貨節奏、液冷導入速度與客戶產品更新，將會是影響營運動能的重要因素。
另一方面，記憶體與其他零組件供應狀況，以及產品組合變化對毛利率的影響，仍須持續追蹤。
由技術面來看，緯穎近日自高檔轉入修正，短、中期均線呈現偏弱排列，走勢目前仍位於短、中期均線下方，顯示趨勢尚在整理階段。交貨短線雖出現反彈，但短期均線尚未明顯翻揚，量能若未能持續回溫，反彈延續性仍待確認。後續可觀察走勢能否重新回到短期均線之上，並使20日均線的下彎幅度收斂，作為技術結構改善的訊號。
整體而言，緯穎期貨基本面仍受惠AI基礎設施需求，但技術面仍宜以整理後的結構修復為主要觀察重點。（國票期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。