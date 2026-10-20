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期貨商論壇／原油期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理

國際油價上周急漲後出現獲利了結賣壓。布蘭特原油19日盤中一度下跌逾3美元，終場收在每桶109.5美元，小跌0.3%，目前供給端多空消息同時湧現，讓油價在高檔劇烈震盪。

壓抑油價的力量主要來自俄羅斯。美國總統川普甫簽署行政命令，豁免《葛蘭姆制裁俄羅斯法案》中的部分制裁與關稅，原定18日起對中國、印度等俄油大買家課徵的100%關稅暫緩實施；美俄稍早也達成柴油協議，俄方將向美國等地出口柴油，規模逐步提高至每月約760萬桶，加上OPEC 9月產量回升，油價中的風險溢價因此出現收斂。

不過，中東戰事仍是支撐油價的關鍵。美伊衝突尚未停火，荷莫茲海峽上周至少發生10起商船遇襲事件，海峽原油流量降至每日約850萬桶，遠低於前一周的逾2,000萬桶。換言之，俄羅斯增加的燃料供給，難以彌補海峽運輸受阻造成的缺口。分析師也提醒，11月3日美國期中選舉前，伊朗可能進一步升高攻擊，供給風險仍未解除。

操作上，期貨可多可空的特性適合當前消息反覆的盤勢，可依區間上下緣靈活操作，並嚴設停損。偏好現貨型工具的投資人，也可留意台灣掛牌的期元大S&P石油（00642U），或採二倍槓桿設計的期街口S&P布蘭特油正2（00715L），惟槓桿型商品波動較大，宜做好部位控管。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油 風險 柴油

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