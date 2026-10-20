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台指期 法人空單減少

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股昨（20）日續跌529點收46,292點，台指期則下跌385點收46,384點，正價差91.07點，且外資淨空單減少1,397口至89,748口。期貨商表示，目前指數回測重要支撐季線，以扣抵值來看，季線將持續向上走升，可望帶來支撐力道，短線季線為重要多空分水嶺。

台股開低後一度翻紅，電子股內部表現分歧，台積電與記憶體股早盤走弱，AI代工、面板等族群則帶動指數回升，盤中一度站上46,900點，隨後再度走跌，後半場震盪走低，低點回測前一交易日低檔區，終場指數收在46,292點，下跌529點。

期貨市場方面，台指期昨日呈開低走低格局，盤中一度出現買盤拉抬指數翻紅，不過午盤過後賣壓再度出籠，回測到季線跌勢趨緩，終場下跌385點至46,384點，以黑K棒留長上影線作收。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,557口至2,659口，其中外資淨空單減少1,397口至89,748口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加7,277口至6,455口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商選擇權淨部位，目前以買買權和賣賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為3.8萬餘口，買權OI賣權OI增量相當，目前選擇權空方依舊表態。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在49,500點，賣權最大OI落在46,000點，外資台指期買權淨金額0.18億元、賣權淨金額2.24億元。整體來說，指數昨日收在接近全日低點，量能連三日收斂，下跌家數維持在900家之上，後續可留意46,163點波段新低能否守住，以及量能萎縮到後，何時可見到買盤進場。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月選悲觀態勢，整體籌碼面略為悲觀；台股盤面電金皆為熄火，目前正測試季線支撐，一旦放量跌破該位置，短線將加速走跌幅度。

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