輝達GTC柏林大會即將登場 台指期夜盤先反彈

台指期夜盤19日開盤時，在美股電子盤漲勢不一的走勢帶動中，以46,842點、上漲73點開出後，雖一度翻紅上漲，但隨道瓊電子盤一路壓回影響，又快速翻黑，最低來到46,497點、下跌272點，但在市場期待輝達（NVIDIA）GTC柏林大會即將登場中，指數一路上衝至46,941點、上漲172點，截至晚間約21點，指數來到約46,892點、上漲123點。

19日美股電子盤焦點，在於費城半導體、那斯達克指數短線連續走跌後，國際大行看好即將觸底反彈，加上韓國總統李在明喊話，將適時推出穩股市措施，韓股日盤應聲由黑翻紅，以及輝達GTC柏林大會即將開幕中，包括美光（Micron）、英特爾（Intel）、AMD在電子盤中反彈逾3%，博通、亞馬遜（Amazon）也同步走揚，帶動那斯達克電子盤反彈幅度維持在1%之上，另外，美國中、長天期債券殖利率同步反彈中，道瓊電子盤由紅翻黑，也左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,431元、上漲8元附近遊走，電子期上漲0.68%，半導體期上漲0.15%，中型100期貨指數上漲0.49%。

市場專家建議，就技術面來說，19日台股一度逼近季線後止跌彈升，最後K線留下652點長下影線，顯示季線附近暫有買盤承接，目前可先視為初步止跌，後續首要觀察空方缺口（46,844~46,995點）能否儘速回補，並進一步站穩47,000點整數關卡，若能搭配成交量放大及上漲家數擴增，將有助於跌深反彈延續；若缺口遲遲無法回補，盤勢將維持探底格局，須留意短線反彈後再度回測季線的風險。