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期貨商論壇／原油期 波動擴大

經濟日報／ 記者周克威整理

國際原油價格在近期走揚，地緣政治溢價成為主導油價的關鍵因素。受到美伊談判反覆擺盪、雙方戰爭不確定性籠罩，以及荷莫茲海峽針對運輸船的襲擊事件再度增多影響，令布蘭特原油一度衝上每桶110美元大關，創下今年5月以來的新高紀錄，西德州原油期貨也一度突破100美元關卡。

不過，隨後美國總統川普為抑制全球通膨與油價飆升，宣布暫緩實施部分對俄羅斯的制裁與關稅措施，並同意豁免其柴油出口。此外，國際能源總署亦同意加速釋出柴油與緊急儲備，加上美方考慮放寬全球「影子艦隊」油輪的限制，使得原油與成品油供應增加的預期升溫，進而壓制多頭氣焰，導致油價在觸及高點後回落。整體而言，中東地緣衝突為油市帶來結構性風險；在多空因素相互交織下，預期原油市場仍將維持高波動，倘若油價未能持續沿短期均線走升，亦不排除轉為區間整理格局。

投資人若希望參與油價波動，可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」進行交易，該商品具備三大優勢：採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

原油 布蘭特原油 油價

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