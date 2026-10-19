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期貨商論壇／台積期 動能升溫

經濟日報／ 記者周克威整理

台積電（2330）第3季每股獲利（EPS）29.43元，創單季新高，預計第4季營收介於523~543億美元，以中間值計算美元營收約季增14%，年增58%，毛利率65~67%，營益率56.5~58.5%，匯率假設基礎為新台幣31.8兌1美元。

台積電今年資本支出規畫不變，將介於600億至640億美元之間。先進製程進度部分，2奈米量產良率良好，台南擬新擴一座3奈米廠。海外擴產進度部分，亞利桑那州第二座晶圓廠明年第3季量產。

近期指數陷入整理，隨著個股修正壓力大，投資人對於個股的偏好程度降溫。主動式ETF上市以來，討論熱度持續增加，尤其當台股15日大跌1,655點時，主動中信台灣收益（00406A）爆出177萬張的成交量，顯示投資人將目光轉向高殖利率主動型ETF。主動中信台灣收益公告最新配息資訊，每受益權單位預估配發0.138元，單次配息率約為1.4%，年化配息率達17.8%左右。

高配息率吸引不少投資人買進，進而使投信將投資人投入的資金買入相關成分股，而台積電為00406A最大成分股，投資人不妨留意台積電期（CDF）做相關操作。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積 奈米 台積電

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