台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（19）日同步走跌，集中市場加權指數收在46,822點，下跌289點；台指期則大跌505點、至46,779點，逆價差43.08點。期貨商表示，目前指數出現漲多修正，已來到波段低點，短線需要先打底消化沉重賣壓才有機會再攻，否則仍然有可能回測季線尋求支撐。

台股昨日開低後下探，盤中隨台積電回穩而收斂跌幅，盤勢呈低檔有承接、反彈未能翻紅的走勢，其中，電子權值表現分歧，台積電回到平盤，台達電逆勢收紅，成為指數回穩的支撐，非電族群缺乏明顯支撐，終場指數收在46,728點，下跌382點。

台指期昨日跳空開低超過600點，隨著美股電子盤反彈，使得指數跌幅並未進一步擴大，終場指數以十字紅K棒作收，下跌505點、至46,779點，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,798口至4,216口，其中外資淨空單減少2,530口至91,145口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,634口至822口。

展望後市，台新期貨表示，台股技術面呈帶長下影線的小黑K，反映低檔出現承接，但收盤未能站回開盤價，且高低點與收盤均較前一交易日下移，短線修正壓力尚未解除；後續先觀察昨日46,170低點附近能否守穩，若再度回測時，電子權值跌勢受控，金融與塑化也能止穩，才有利於低檔支撐形成。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在49,500點，賣權最大OI落在45,000點，外資台指期買權淨金額0.18億元、賣權淨金額1.65億元。整體來看，昨日台股盤中一度下跌940點，終場跌幅收斂到不到300點，拉出一根相當長的下影線，下跌家數超過千家，指數的抗跌主要是靠台積電收平盤，後續可留意這根下影線是否代表46,170低點附近出現實質承接，以及上漲家數能否跟上。