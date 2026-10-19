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全民權證／創意 押價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

創意（3443）隨大型雲端服務供應商（CSP）積極投入客製化特殊應用IC（ASIC），加上人工智慧（AI）需求逐漸轉向代理AI，CPU出貨水漲船高，法人看好後市成長動能。

法人指出，AI ASIC聚焦最具差異化的系統架構設計，例如Google發展TPU架構的目的是提升整體AI基礎設施運算效率，並非自行完成所有衍生晶片規格設計，AI ASIC產品愈趨多元，專業分工模式更明確，創意將受惠。

創意CSP客戶3奈米CPU下半年開始放量，且新平台提升CPU與TPU配置比例，法人預估，該CPU出貨量將由2026年的125萬顆大增至2027年約400萬顆。

權證發行商建議，可買價內外15%以內、距到期日逾150天的認購權證，參與短多行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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