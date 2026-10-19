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台玻、華通 鎖定長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股近期拉回修正，短線反彈震盪機率高，權證發行商表示，可挑台玻（1802）及華通等股價相對強勢標的，選長天期的相關認購權證短線操作。

台玻9月營收月增8.1%、年增34.1%；前九月營收年增18.6%。T-glass已通過國內外廠商認證，加上Low Dk系列高階玻纖布持續出貨，挹注營收、毛利率成長動能，及日本大廠Nittobo再強調當前T-glass擴產速度遠不及產品需求，供需結構尚處吃緊階段。

台玻T-glass尚待Nittobo於2027下半年後開出新產能，才得以部分緩解。Nittobo目前產線均處滿載生產階段，將在日本福島增設玻纖布生產工廠。雖Nittobo在2028年產能將為2025年度的三倍，惟觀察產品需求已非當前擴產速度得以消化。

華通9月營收86億元，月增22%，年增15%；第3季營收225.9億元，季增13%，年增112.6%。法人預期第4季將季增13.9%，主因低軌衛星產品換代後恢復出貨，加上光通訊產品出貨規模同步放大，同時美系客戶也有筆電新品出貨，共同支撐營收成長。

獲利方面，華通將持續向客戶反映原物料成本上漲，搭配高階產品出貨比重提升，預期產品組合及獲利能力將逐步改善。

華通全力加速產能調整與擴充，包括台灣與重慶廠區，陸續於2027年底完成。2027年將進入V3衛星元年，隨客戶取得更多衛星發射量及衛星規格升級，華通將是最大受惠者。2027年800G+1.6T光模塊營收將呈現逐季跳躍成長，客戶端也積極推進NPO解決方案，2027年將挹注營收。

權證發行商建議，看好台玻、華通後市可買進價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品靈活操作。

華通 台玻 營收

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