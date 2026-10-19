全民權證／洋基 兩檔展望佳

洋基工程（6691）受惠海外營運進入實質貢獻期及AI技術布局帶來成長紅利。明（2027）年將呈現高營收成長，後市可期。

2026年9月下旬未認列訂單金額已突破先前的553億高峰，洋基工程在手訂單多數將在明年進入施工高峰並認列營收。海外除熊本半導體廠專案外，美光廣島廠擴建也備受關注。此廠已成為客戶在美國地區的合格供應商，2027年開始貢獻營收。AI產業資本支出高峰至少延續至2030年，洋基在資料中心與先進封裝領域將在明年持續發酵。

權證發行商建議，看好洋基工程後市的投資人，可用價外20%至價內10%、操作天期120天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

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