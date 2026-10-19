聽新聞
0:00 / 0:00

誠美材、凱崴 四檔放閃

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股電子零組件與光電族群近日話題不斷，資金聚焦營運出現顯著轉機與搭上AI硬體擴產浪潮的潛力股。偏光板大廠誠美材（4960）積極推進本業轉型與資產活化，PCB鑽針廠凱崴則受惠AI伺服器高階PCB需求大增而持續擴產，雙雙成為近期盤面多頭亮點。

產業後市方面，誠美材本業偏光片產能利用率逐步回穩，營運虧損收斂，同時公司積極優化產品結構並活化台南廠區土地資產，中長期有助穩定現金流與改善財務體質。公司近年逐步降低大宗規格比重，拉升車用、高階IT及工控等高毛利利基型產品占比，以抗衡傳統消費電子的價格波動。

凱崴在AI伺服器與高階載板需求激增帶動下，高階鍍膜鑽針銷量與代工稼動率大幅攀升，單月營收屢創新高；隨公司規劃啟動兩岸及泰國廠擴產計畫，新產能陸續到位，市場看好其營運動能將逐季攀高，因公司精準對接台系PCB大廠「China+1」南向建廠潮，未來新產能投產後，將能直接承接伺服器與車用板的就近供應紅利，具備高度成長彈性。

反映基本面轉機與擴產願景，兩檔個股近期量能同步增溫，股價呈現強勢攻擊格局。誠美材在買盤推升下震盪墊高、突破前波整理區間；凱崴更在擴產題材激勵下展開強勁多頭攻勢，短線買氣相當積極。

法人指出，看好誠美材虧損收斂轉機或凱崴高階鑽針擴產題材的投資人，若想參與短線強勢行情又希望提高資金運用效率，可善用認購權證進行槓桿布局，挑選時建議以價外20％至價內10%、剩餘天期逾100天的標的參與行情。

PCB 伺服器 電子零組件

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

009828掛牌逾月規模破百億！PCB股震盪 法人看好AI長線需求

主動式ETF 四檔蓄電

立盈營運展望看俏

富世達唱旺 押長天期

相關新聞

輝達GTC柏林大會即將登場 台指期夜盤先反彈

台指期夜盤19日開盤時，在美股電子盤漲勢不一的走勢帶動中，以46,842點、上漲73點開出後，雖一度翻紅上漲，但隨道瓊電子盤一路壓回影響，又快速翻黑，最低來到46,497點、下跌272點，但在市場期待輝達（NVIDIA）GTC柏林大會即將登場中，指數一路上衝至46,941點、上漲172點，截至晚間約21點，指數來到約46,892點、上漲123點。

誠美材、凱崴 四檔放閃

台股電子零組件與光電族群近日話題不斷，資金聚焦營運出現顯著轉機與搭上AI硬體擴產浪潮的潛力股。偏光板大廠誠美材（4960）積極推進本業轉型與資產活化，PCB鑽針廠凱崴則受惠AI伺服器高階PCB需求大增而持續擴產，雙雙成為近期盤面多頭亮點。

台玻、華通 鎖定長天期

台股近期拉回修正，短線反彈震盪機率高，權證發行商表示，可挑台玻（1802）及華通等股價相對強勢標的，選長天期的相關認購權證短線操作。

全民權證／建榮 挑逾四個月

受惠AI伺服器與高速運算（HPC）對低耗損材料需求爆發，印刷電路板（PCB）上游高階電子級玻纖布市況持續增溫。建榮（5340）在日系母公司日東紡的技術奧援下，法人看好隨著AI基材規格升級，中長期出貨動能將持續加溫。

全民權證／創意 押價內外15%

創意（3443）隨大型雲端服務供應商（CSP）積極投入客製化特殊應用IC（ASIC），加上人工智慧（AI）需求逐漸轉向代理AI，CPU出貨水漲船高，法人看好後市成長動能。

全民權證／洋基 兩檔展望佳

洋基工程（6691）受惠海外營運進入實質貢獻期及AI技術布局帶來成長紅利。明（2027）年將呈現高營收成長，後市可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。