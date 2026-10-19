誠美材、凱崴 四檔放閃

台股電子零組件與光電族群近日話題不斷，資金聚焦營運出現顯著轉機與搭上AI硬體擴產浪潮的潛力股。偏光板大廠誠美材（4960）積極推進本業轉型與資產活化，PCB鑽針廠凱崴則受惠AI伺服器高階PCB需求大增而持續擴產，雙雙成為近期盤面多頭亮點。

產業後市方面，誠美材本業偏光片產能利用率逐步回穩，營運虧損收斂，同時公司積極優化產品結構並活化台南廠區土地資產，中長期有助穩定現金流與改善財務體質。公司近年逐步降低大宗規格比重，拉升車用、高階IT及工控等高毛利利基型產品占比，以抗衡傳統消費電子的價格波動。

凱崴在AI伺服器與高階載板需求激增帶動下，高階鍍膜鑽針銷量與代工稼動率大幅攀升，單月營收屢創新高；隨公司規劃啟動兩岸及泰國廠擴產計畫，新產能陸續到位，市場看好其營運動能將逐季攀高，因公司精準對接台系PCB大廠「China+1」南向建廠潮，未來新產能投產後，將能直接承接伺服器與車用板的就近供應紅利，具備高度成長彈性。

反映基本面轉機與擴產願景，兩檔個股近期量能同步增溫，股價呈現強勢攻擊格局。誠美材在買盤推升下震盪墊高、突破前波整理區間；凱崴更在擴產題材激勵下展開強勁多頭攻勢，短線買氣相當積極。

法人指出，看好誠美材虧損收斂轉機或凱崴高階鑽針擴產題材的投資人，若想參與短線強勢行情又希望提高資金運用效率，可善用認購權證進行槓桿布局，挑選時建議以價外20％至價內10%、剩餘天期逾100天的標的參與行情。