全民權證／建榮 挑逾四個月

台指期夜盤19日開盤時，在美股電子盤漲勢不一的走勢帶動中，以46,842點、上漲73點開出後，雖一度翻紅上漲，但隨道瓊電子盤一路壓回影響，又快速翻黑，最低來到46,497點、下跌272點，但在市場期待輝達（NVIDIA）GTC柏林大會即將登場中，指數一路上衝至46,941點、上漲172點，截至晚間約21點，指數來到約46,892點、上漲123點。

2026-10-19 21:11