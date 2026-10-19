10月電子期、金融期齊跌

台指期近期劇烈震盪，市場風險偏好降溫。受美國9月CPI、PPI均高於預期、聯準會緊縮疑慮升高，及美股半導體族群遭調節影響，指數自50,000點波段高位回落，高檔籌碼鬆動。近日雖偶有翻紅，但紅K多伴隨長上影線，顯示逢高賣壓仍重，追價意願不足。

2026-10-19 00:48