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10月電子期、金融期齊跌
台北股市今天下跌289.18點，收46822.08點。10月電子期收2910.15點，下跌52.95點，逆價差13.63點；10月金融期收3708.2點，下跌20點，逆價差6.91點。
10月電子期以2910.15點作收，下跌52.95點，成交267口。11月電子期以2917點作收，下跌55.85點，成交7口。
電子現貨以2923.78點作收，下跌11.92點；10月電子期貨與現貨相較，逆價差13.63點。
10月金融期以3708.2點作收，下跌20點，成交131口。11月金融期以3716.6點作收，下跌19點，成交7口。
金融現貨以3715.11點作收，下跌35.41點；10月金融期貨與現貨相較，逆價差6.91點。實際收盤價以期交所公告為準。
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