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10月台股期指跌505點

中央社／ 台北19日電

台北股市今天終場跌289.18點，收46822.08點。10月台指期以46779點作收，下跌505點，與現貨相較，逆價差43.08點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，10月期貨47284點、11月期貨47503點。

台股今天終場跌289.18點，收46822.08點，成交金額新台幣8251億元。

10月台指期貨以46779點作收，跌505點，成交6萬2027口；11月期貨以46948點作收，跌555點，成交1萬3452口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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