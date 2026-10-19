富邦金（2881）9月稅後純益69.6億元；累計前九月稅後純益1,272.2億元，每股稅後純益（EPS）為8.8元，前九月獲利及EPS雙創歷史同期次高。

展望後市，法人指出，因美國9月通膨未見改善，市場預期美國聯準會12月再度升息1碼機率近九成，導致美國債券殖利率曲線上移，加劇資本市場波動，影響壽險、銀行及證券FVTPL投資部位評價。整體而言，對第4季金融股維持正向看法，其中，富邦金將受惠於實現資本利得持續有助調整後獲利、配息能力及淨值上揚及銀行核心獲利成長等利多。權證發行商建議，看好富邦金後市的投資人，可買進價內外5%內（含）、距到期日90天以上權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（台新證券提供）

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