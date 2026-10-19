長榮（2603）第3季受惠貨櫃航運旺季及運價回升，且平均運價漲幅明顯高於燃油成本增幅，帶動獲利成長。第4季雖進入淡季，但受惠北美農曆春節前備貨、歐洲貨量成長及亞洲區域航線旺季支撐，預期獲利可優於第2季。

展望2027年，全球碼頭擴建速度落後船隊成長、塞港及紅海繞航消耗有效運力，將有助緩解新增供給對運價的衝擊。北美及歐洲航線長約運價預期高於2026年，可望支撐長榮全年獲利，預估2026年每股稅後純益（EPS）為45.21元，年增率為42.7%。

權證發行商建議，看好長榮後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（統一證券提供、記者崔馨方整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）