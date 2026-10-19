奇鋐 挑價內外10%

奇鋐（3017）受益水冷產品出貨份額優於預期，加上未來新專案可望帶動水冷板用量提升，2027年ASIC伺服器亦大量採用水冷設計，法人對後市營運展望看法正向，近日投信逢低加碼。

雖然輝達（NVIDIA）在Rubin系列導入關鍵零組件統一集體採購策略，且供應商新增一家陸廠，法人認為，奇鋐在散熱領域具領導地位，且其他廠商仍有良率問題，無法如期交貨，有利VR200出貨量，帶動營收提升。

法人表示，ASIC伺服器的水冷板價格明顯高於輝達供應鏈，奇鋐已打入多家ASIC供應鏈，未來仍可透過其他業者ASIC貢獻，緩解輝達的砍價策略。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日逾四個月的認購權證，參與短多行情。（元大證券提供）

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