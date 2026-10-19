富世達唱旺 押長天期

台股近日隨美科技股震盪拉回，盤面題材股各自發揮，台塑化（6505）、富世達等兩檔延續高檔整理格局，預料後市仍有輪動機會。發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，美伊軍事衝突爆發後，荷莫茲海峽關閉導致亞洲煉廠原油不足而減產，加上中東部分產能遭受攻擊，推升市場成品油煉油利差大幅走高。

雖然美伊釋出和談訊息後，煉油利差見高回落，但中東煉油廠受損產能短期無法恢復，加上烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施，不利柴油出口，供應吃緊支撐柴油利差維持高檔水準。

法人指出，即使七大工業國（G7）同意未來四個月釋出1億桶柴油及原油儲備，僅能緩解短期柴油供應不足壓力，近期中國大陸又傳出取消部分成品油出口，以及胡塞與沙國軍事衝突升溫、烏克蘭將加大對俄羅斯煉油廠攻擊等，恐難逆轉油品供需吃緊狀態。

台塑化受惠原油供應恢復，帶動煉油及烯烴營收回升，第3季稅後純益262.8億元，每股稅後純益（EPS）2.76元，改寫單季歷史新高紀錄，法人對第4季展望維持正向。

富世達隨輝達（NVIDIA）GB300及VR200快街頭（QD）出貨動能持續強勁，帶動第3季營收達450.1億元，法人評估，伺服器相關營收占比可望提升達80%至85%，有助於優化產品組合並推升毛利率。

展望第4季，富世達拜VR200出貨增加、多項ASIC平台QD逐步放量，加上自動化製程持續導入，法人看好獲利可望同步走高。

權證發行商建議，看好台塑化、富世達等二檔個股後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。