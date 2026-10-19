台指期 短線震盪整理

台股上周五（16日）開高收高，終場上漲141點、收47,111點；台指期上漲311點、至47,242點，正價差為130.74點。期貨商建議，由於外資股期雙市同步偏空操作，目前選擇權空方明顯表態，加上技術面上，台股續作弱勢整理，因此預期台指期短線將在月季線上下震盪整理。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少3,745口至8,014口，其中外資淨空單減少3,907口至93,675口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,462口至3,456口。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，10月買權最大OI落在54,000點，賣權最大OI落在46,000點，10月第三周周五結算的買權最大OI落在49,500點，賣權最大OI落在44,500點。

整體來看，上周五上漲家數回到900家之上、量能大幅收斂，恐慌性賣壓已經停下來，但反彈的力道仍有限，後續可留意這批前波主流股是否持續被調節，以及47,000點附近的承接力道能否持續。

群益期貨表示，外資現貨賣超、期貨淨空單增加至93,675口，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前以買買權作布局。

近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI小於買權OI差距為2.2萬餘口，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方呈現表態。技術面上，台股續作弱勢整理，目前仍屬電弱金強結構，短線將在月季線上下震盪整理。

台新期貨認為，台指期上周五早盤出現強彈攻勢，一度大漲超過700點，不過仍有不小的賣壓，收斂指數漲幅，終場以紅K棒留長上影線作收。目前指數雖然沒有再破底，不過反彈力道不算強，短線須要先打底消化賣壓才有機會再攻，否則仍然有可能回測季線尋求支撐。