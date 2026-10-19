台指期近期劇烈震盪，市場風險偏好降溫。受美國9月CPI、PPI均高於預期、聯準會緊縮疑慮升高，及美股半導體族群遭調節影響，指數自50,000點波段高位回落，高檔籌碼鬆動。近日雖偶有翻紅，但紅K多伴隨長上影線，顯示逢高賣壓仍重，追價意願不足。

在市場尚未形成新主流前，反彈視為跌深後的技術性修復，不宜認定多頭重掌局勢。

台積電15日法說會強調AI與先進製程需求維持強勁，為中長期趨勢提供支撐，然美股科技股估值與融資成本疑慮未解，ADR仍承壓，亮眼財報未能轉化為上攻動能，且15日外資現貨賣超逾3,000億元，台指期未平倉淨空單達9.7萬口，雙雙創下紀錄，代表法人避險與調節需求仍高；若空單未明顯回補，反彈空間恐受限。

技術面，台指期仍位於周線與月線之下，短均線上方賣壓沉重，但季線尚未失守，若能伴隨量能放大、外資賣壓收斂，才有機會向上反攻月線；下方先觀察47,000整數關卡，若失守，須警惕賣壓向季線與半年線擴散。短線上，避免追逐盤中急漲個股，優先留意具實質獲利、AI長線需求與評價合理的權值股。

整體而言，在國際利率高檔及美國科技股波動未歇之前，短期仍以區間震盪與高檔整理看待，操作大、小台或微台指的投資人仍宜謹慎。

（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）