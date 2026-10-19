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主席對決…得彰化得天下 藍自亂苦拚續命

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期貨商論壇／黃金期 區間操作

經濟日報／ 記者周克威整理

聯準會（Fed）9月會議以12票全數贊成升息1碼，為2023年來首度升息，且18位官員中有16位預期年內將再升息一次，金價應聲走弱。

雖美國10月2日公布的9月非農就業人數遠遜市場預期，一度為金價提供支撐；但9月CPI高於市場預期，市場對Fed再度升息的押注隨之升溫，市場關注10月27、28日的FOMC會議，Fed是否連續升息，將是左右金價下一階段方向的關鍵。

中東情勢再度升溫，胡塞武裝近期接連攻擊沙烏地阿拉伯能源設施，布蘭特原油重返每桶100美元之上；油價走高雖推升避險需求，卻也加劇通膨壓力，反而強化Fed升息預期，使黃金的避險買盤與利率壓力相互拉鋸；全球最大黃金ETF-SPDR黃金持倉量仍維持在階段高檔，逢低布局意願猶存。

從技術面觀察，黃金目前在4,200美元附近上檔壓力明顯，在升息循環重啟、通膨回溫、地緣風險未解三方因素交織下，金價短線波動恐仍劇烈，市場操作仍建議以區間操作、控制部位為主，避免追高殺低。

投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，契約規格已於7月正式調整生效，美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權契約規模縮小，有助活絡商品交易，投資人可更加靈活操作。

（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

黃金 Fed 金價 升息 布蘭特原油

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