華許IMF年會開金口！暫難互越雷池 台指期上半場多空在平盤布陣

台指期夜盤16日開盤時，在美股電子盤漲跌不一的走勢帶動中，以47,269點、下跌15點開出後，雖一度翻紅上漲來到47,380點、上漲96點，但在買氣不足，加上那斯達克電子盤由紅翻黑拖累下，盤勢在平盤附近遊走，雖一度下殺至47,005點、下跌279點，但跌幅又快速收斂，多空重兵布陣平盤附近對峙，截至晚間約21點，指數來到約47,209點、下跌75點。

16日美股電子盤焦點，在於市場經歷過去幾天CPI、PPI等沖刷洗禮後，多空16日都暫難互越雷池一步，其中聯準會主席華許在泰國曼谷的IMF年會表示，不會提前對利率決策作出判斷，也未透露聯準會將在10月27日至28日的FOMC會議上的採取何種利率政策，市場以「鴿派」解讀中，交易員減少升息押注，但國際油價一度由黑翻紅下，道瓊電子盤漲勢收斂，那斯達克電子盤則在平盤之下遊走，美國各天期債券殖利率反彈、美元指數走跌，也左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,430元、下跌1元附近遊走，電子期下跌0.45%，半導體期下跌1.07%，中型100期貨指數下跌0.29%。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股跌深反彈，不過留下超過400點上影線，5日線也向下穿越月線，短期均線也都下彎形成上檔壓力，所幸15日超過1.4兆的大量低點46,795守住，加上下有上彎季線提供強勁支撐，指數有望換手成功，築底後重新挑戰上方均線壓力。